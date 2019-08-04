النادي: مفيد شهاب رفض التجديد لي في معهد الليزر

كشفت الدكتورة لطفية النادي، عالمة الفيزياء المصرية، سبب عملها المفاجئ في مجال الليزر، بعيدًا عن عملها في الفيزياء النووية.

وقالت النادي، خلال حوارها مع الإعلامي حسام الدين حسين، في برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية ten: "كان في أستاذ ألماني وبروفيسور اسمه (هاينس)، وكان صاحب دكتوري في الجامعة أستاذ محمد النادي، فإداله جهاز ليزر وقاله أنا هغير مجالي وههديك الجهاز ده بشرط إنه ميتركنش وحد يشتغل عليه، من هنا لقيت دكتور النادي بيقولي أنتي هتشتغلي على الجهاز ده فقولتله اديني أسبوع أفكر".

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قالت النادي، إنها وافقت على العمل بجهاز الليزر في اليوم الثاني، حيث عقدت اتفاقية مع جامعة القاهرة وأكاديمية علوم الليزر، لتشييد مبنى خاص بعلوم الليزر وشراء أجهزة لقياسه، ومن هنا أنشئ "معهد الليزر".

وأشارت إلى أن الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجامعة القاهرة، آنذاك، رفض أن يجدد لها بعدما بلغت سن المعاش، ما دفعها إلى السفر لقطر، لتشارك في تأسيس الجامعة، حيث كان رئيس الجامعة تلميذًا لها، قبل أن تعود إلى مصر في عام 2001.