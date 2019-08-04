"أم الفيزياء النووية": كنا متفوقين على إسرائيل في النووي.. وعبدالناصر نُصح بعدم استكمال الدراسات

قالت الدكتورة لطفية النادي، عالمة الفيزياء الملقبة بـ"أم الفيزياء النووية"، إن مصر امتلكت في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر أفضل المعدات والأبحاث، مضيفةً: "كنا أقوى دولة بالشرق الأوسط في الدراسات النووية، وكنا متفوقين على إسرائيل".

وأضافت النادي، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "TEN"، أن عبدالناصر تلقى نصائح بعدم استكمال الدراسات النووية، بعدما خاضت مصر كثير من الحروب، مثل العدوان الثلاثي وحرب اليمن.

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وتابعت: "بعدها لم يُجرى توفير قطع الغيار وقلت ميزانية هيئة الطاقة الذرية، ولذلك هاجر العديد من العلماء إلى أمريكا وأوروبا وروسيا".

وأشارت إلى أن عبدالناصر كان رئيس لجنة الطاقة الذرية وكان يختار بنفسه مشرفي مفاعل "أنشاص" وكان مهتمًا بالفيزياء النووية، "كان بيسألنا كأنه دارس، وقالي إنه فخور إن مصر فيها سيدات متزوجات وبيشتغلوا في الطاقة الذرية، وسألني لو كنت مستمتعة ولا غصب عني، فقلت إني عاوزة أكون مرموقة".