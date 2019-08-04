"أم الفيزياء النووية": والدتي وزوجي شجعاني على الدراسة والعمل.. وأخرت الإنجاب بسبب الإشعاع

قالت الدكتورة لطفية النادي، عالمة الفيزياء الملقبة بـ"أم الفيزياء النووية"، إن أبويها شجعاها على حب العلم، مضيفةً: "والدتي شجعتني إني لازم أكمل وأبقى وزيرة عشان أخوها قعدها في البيت وهي صغيرة، وكانت شايفة نفسها فيّ".

وأضافت النادي، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر شاشة "TEN"، أنها سافرت إلى روسيا بعد زواجها بـ3 أشهر في منحة، ضمن فريق أرسله الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للتدريب على العمل في المفاعلات النووية.

وتابعت: "رفضت الأمر في البداية، ولم أخبر به زوجي، فزارني اثنان من أساتذتي وسألوا زوجي عما كانا يعتبرانه رفضه سفري إلى روسيا، لكنه وافق لأنه كان متفقًا مع والدي على عدم منعي من الدراسة".

وأردفت: "امتنعت عن الإنجاب بسبب تعرضي للإشعاع خلال عملي في مفاعل أنشاص، ولكن بعدما أنهيت الحصول على درجة الدكتوراة أنجبنا ابنتنا مي في عام 1965".