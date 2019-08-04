النادي: تأثرت بماري كوري وفضلت كلية العلوم عن الطب

احتفى برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية ten، بالعالمة المصرية لطفية نادي، الملقبة بـ"أم الفيزياء النووية"، في ميلادها الـ85.

وقالت النادي، خلال استضافتها مع الإعلامي حسام الدين حسين، إن حبها لمادة العلوم خاصة الفيزياء بدأ أثناء دراستها بمرحلة التوجيهية، حيث كانت تدرس المادة على يد أستاذها "معوض"، الذي كان سببًا رئيسيًا في حبها للمادة، حيث كان يقدم لهم نماذج مصورة لشرح المادة بشكل مختلف.

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وأضافت: "أستاذ معوض كان بيفرجنا على فيديوهات كتيرة.. زي مثلا كان بيورينا إزاي أشعة إكس بتطلع من غير ما نشوفها، وهكذا".

وأشارت إلى أنه كان بإمكانها الالتحاق بكلية الطب، لكنها صممت على دخول كلية العلوم ودراسة الفيزياء النووية، كي تتفوق بها وتفيد بلادها.

وأوضحت تأثرها الكبير بعالمة الفيزياء الشهيرة ماري كوري، الحاصلة على جائزة نوبل مرتين، قائلة: "دايما في الثانوية العامة كان في قصة علينا بندرسها، فكانت السنة بتاعتي في قصة مدام كوري بالعربي، وكانت حياتها ووصفها وإزاي هي اكتشفت الراديوم وفصلته، وطلعت أشعة ألفا كانت حاجة شيقة جدا".