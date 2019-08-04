صور.. "خطبت صاحبتي".. أحمد الخولي يعلن خطوبته ومتابعات:" الكراش ضاع"

أصبحت "السوشيال ميديا" ومواقع التواصل الاجتماعي، وسيلة للبعض للشهرة، وأحيانا تكون وسيلة لجمع الأموال والربح، فمصطلحات عدة مثل "يوتيوبير"، و"إنفونسر"، وغيرها أصبحت تطلق على أشخاص مستخدمون لمواقع التواصل ويحققون أموالا وأرباحا من نشر تفاصيل حياتهم اليومية عبر صفحاتهم المختلفة.

الشاب أحمد الخولي الذي يعتبره البعض مغنيًا للراب، من خلال أغنية" نزلت مع تمساح".

وأعلن الخولي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، عن خطبته لصديقته يارا الذي ارتبط بها منذ عام، من خلال عدة صور تجمعه بها، وهو الأمر الذي تفاعل عدد كبير من متابعيه معه حيث حصدت الصور على مايقرب من 133 ألف تسجيل إعجاب والالاف من التعليقات.

وأرفق تعليقًا مع الصور قائلًا:"مش عارف اجبهالكوا ازاى ياجماعه والله بس انا قرأت فاتحه على اقرب واغلى حد فى حياتى، مكنش حد يعرف عنى حاجه بس انا اعرف يارا من سنه بالظبط وكنا اقرب اتنين لبعض، فعلا فى كل حاجه وارتبطتنا من 4 شهور وبعد مكنت"bad boy "خلتنى احترم نفسى وخلتنى احبها بجد وانا متخيلتش انى احب حد كده ياجدعان والله".

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وتابع:"خلاص كده انا وقعت احلى وقعة فى حياتى اقسم بالله والله بعشقها بجد محدش فاهمنى وبيحس بيا ومكمل حياتى خصوصا بعد وفاة اخويا عرفتها هونت عليا كتير اوى وكانت سبب من اسباب انى عرفت اتأقلم على الحياه ربنا يخليكى ليا وميحرمنيش منك انا معرفش اقول كلام ده بس بقول الى حاسه بس."

وأنهى الخولي قائلًا:"انا دلوقتى مبسووط انى خطبت صحبتى"، وده محدش كتير بيعمله الايام دى بس عشان انا بحبها بجد وشايفها اكتر حد فاهمنى بحبك والله يا يارا".

لقيت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم مع الصور، وخاصة من الفتيات وكان من أبرز التعليقات،:" سلمولي على الحجج والأعذار، عاش ياخولي بس مستني البنت الله على الرجالة لما بتحب، يابختها هيضحكها 24ساعة، ألف مبروك أنا معرفكش بس الكلام لمسني والله ربنا يكملكوا على خير، الكراش ضاع، غفلنا وقرأ الفاتحة، اتجوزوا البيست فريند ياجماعة".

أحمد الخولي، من نجوم السوشيال ميديا يحظى بشهره عالية، حيث يبلغ عدد متابعيه عبر موقع "إنستجرام"، نصف مليون متابع، وتخطى عدد متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، قرابة المليون متابع.