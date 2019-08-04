بخطوات بسيطة.. يمكنك السفر حول العالم بأقل التكاليف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

بعد اكتساب خبرة كبيرة في قضاء العطلات في جميع أنحاء العالم، أنشأت سيترا (32 عاماً) وزوجها جيريمي جونز (34) عاماً موقعاً مختصاً بالسفر على شبكة الإنترنت.

وكشف الزوجان الشغوفان بالسفر عن أهم نصائحهما حول التخطيط لإجازة فاخرة بتكاليف منخفضة، وفق ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة ديلي ميل أون لاين البريطانية، على النحو التالي:

1- الاستعانة بمستشار للسفر

يمكن أن يتولى مستشارو السفر حجز الرحلات الجوية والبحث عن الفنادق المناسبة، وتوفير أفضل الأسعار، لذا ينصح بالاستعانة بمستشار للسفر لتخفيض ميزانية الرحلة.

2- التخطيط للرحلة

تعتبر عملية التخطيط المسبق للأنشطة التي تريد أن تركز عليها أثناء سفرك، طريقة جيدة لتجنب إنفاق الكثير من المال.

3- عدم التركيز على شراء الهدايا التذكارية

ينفق الكثير من المسافرين معظم ميزانية رحلتهم على شراء الهدايا التذكارية، لأصدقائهم وأفراد عائلتهم، وهذا قد يؤثر سلباً على رحلتهم، لذا لا بد من ترشيد نفقات السفر عبر تجنب شراء الكثير من الهدايا.

4- تجنب الرحلات شاملة التكاليف

Advertisements

عادة ما تكون العروض في المنتجعات شاملة التكاليف خياراً مغرياً للكثيرين، غير أن الرحلات بهذه الطريقة قد تكون أكثر تكلفة، فإذا كنت تخطط لقضاء معظم أوقاتك بعيداً عن الفندق أو المنتجع، وعدم الالتزام بثلاث وجبات يومياً، قد لا يكون هذا الخيار مناسباً

5- رحلات رخيصة تعني رحلات أطول

يُنصح المسافرون الذين يحجزون على متن رحلة رخيصة، بعدم وضع مواعيد صارمة لنشاطاتهم بعد الوصول إلى وجهتهم، لأن الرحلات الرخيصة عادة ما تكون أطول وذلك بسبب توقفها في عدة محطات.

6- الفيلات الفاخرة يمكن أن تكون أرخص من الفندق

قبل التوجه إلى الموقع الإلكتروني لحجز الفندق، يمكن البحث عن خيارات أرخص للإقامة، فبحسب خبراء السفر، تحتوي العديد من المواقع عروضاً على فيلات خاصة للإيجار تتميز بثمنها الرخيص مقارنة مع تكاليف الإقامة في الفندق. هذا الخيار مناسب للعائلات الكبيرة.

7- الموسم المنخفض يعني السفر بتكاليف قليلة

عادة ما تعمد المواقع السياحية إلى تقديم عروض رخيصة للرحلات في المواسم المنخفضة، وتعتبر المواسم المنخفضة فرصة ذهبية لطالبي الرحلات الرخيصة.

8- أسعار الفنادق الجديدة منخفضة في ذروة الموسم

تقدم الفنادق الجديدة أسعاراً منخفضة لنزلائها حتى في ذروة الموسم وذلك لجذب المزيد من الزبائن والدخول في السوق السياحية بقوة.