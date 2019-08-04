لهذه الأسباب.. تجنب موضة الجينز "المُمزق" في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
يُعد سروال الجينز الممزق من بين الملابس التي ظهرت في السنوات الأخيرة، والتي انتشرت انتشاراً واسعاً بين فئات الشباب والشابات في جميع أنحاء العالم.
وبما أن الفتحات المختلفة الأشكال للجينز الممزق تُظهر أجزاء من الساقين، فإن هذه الأجزاء تكون عرضة للعوامل الجوية مثل البرد والحر، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن صحيفة ديلي ستار البريطانية.
ومن بين السلبيات التي تؤخذ على الجينز الممزق، أن ارتداؤه لفترات طويلة في فصل الصيف قد يؤدي إلى تصبغات الأجزاء الظاهرة من الجلد، بسبب تعرضها المطول لأشعة الشمس، كما يمكن أن تظهر خطوط أو بقع حمراء تشوه مظهر الساقين والفخذين أو تعرضهما للالتهابات في بعض الأحيان.
وينصح خبراء الأزياء بتجنب ارتداء الجينز الممزق ذو الفتحات الكبيرة في فصل الصيف، لتفادي تصبغ مناطق واسعة من الساقين.
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