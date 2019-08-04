إكسسوارات على غرارالفنانة كندة حنا لإطلالة مرحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تحرص الفنانة كندة حنا على اختيار اطلالاتها بعناية فائقة، بخاصة الاكسسوارات، وفي مقدمتها الأقراط، إذ تحرص عند اختيارها على أن تكون متنوعةً ومميزة، وقد أطلَّت خلال الفترة الماضية باكسسوارات جميلة وفريدة من نوعها، أضافت كثيرًا إلى اطلالاتها المتألقة.

استوحي اكسسواراتكِ من الفنانة كندة حنا



وتألقت كندة بسلسلة أنيقة فضية على شكل دمعة، بلمعة جميلة، وبدا أنها باهظة الثمن، واختارت أقراطًا طويلة باللون الفضي، على شكل أوراق الشجر، نسَّقتها مع ساعة فضية، وخاتمين ناعمين، وتزيَّنت بأقراط طويلة فضية، بشكل دائري، تحمل خيوطًا زهرية، وساعة فضية.

كذلك، اختارت أقراطًا دائرية، تميل إلى الضخامة، باللون الوردي، وأخرى صغيرة على شكل اللؤلؤ، وتألقت بأقراط فضية طويلة، بشكل سداسي، وظهرت بأقراط دائرية حمراء، تزيِّن حوافها اللون الذهبي، وأقراط ذهبية أكثر نعومة، بشكل دمعة، وتزيَّنت بأقراط ذات زينة ذهبية، بشكل زهري بيضوي، وأقراط ذهبية مزيَّنة باللؤلؤ، إضافة إلى أقراط ملونة، منها أقراط طويلة زهرية بخيوط، نسَّقتها مع ساعه ذهبية، وأقراط بيضاء بخيوط طويلة.

استوحي اكسسواراتكِ من الفنانة كندة حنا



وتزيَّنت كندة باكسسوارات شبابية، منها سلسلة طويلة بعقدين، الأول بزينة فيروزية، والآخر على شكل أوراق الشجر، وفي اطلالة أخرى، اختارت أقراطًا ذهبية بخرز أزرق، وسلسلة متعددة باللونين الأزرق والذهبي، وأساور ذهبية مميزة.