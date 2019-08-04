فساتين باللون الأزرق من أسبوع باريس للهوت كوتور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تنوعت ألوان وقصات الفساتين التي استضافتها خشبات عروض خريف وشتاء 2019 – 2020 ضمن عروض أسبوع باريس للهوت الكوتور، وكان للأزرق بمختلف نغماته حضور لافت هذا العام.



يبدو أن قصيرات القامة هن الأكثر حظًا هذا العام بتوفر باقة من فساتين السهرة ذات القصات التي تساهم بشكل كبير في إطالة القامة وفي مقدمتها الموديلات المحددة للجسم والتي رصدناها لدى رامي قاضي Rami Kadi وطوني ورد Tony Ward.

فستان أزرق من تصميم جورج شقرا





تبقى فساتين السهرة المنفوشة الأحب إلى كل امرأة أنيقة تتطلع إلى خطف الأنظار في المناسبات الكبيرة، لذا حرصت دور عريقة مثل جورج شقرا Georges Chakra وطوني ورد Tony Ward على تقديم موديلات فخمة نرشحها إلى ذوات القامة كمثرية الشكل لتخفي منطقة الأفخاذ الممتلئة.



برزت على منصات عروض كوتور خريف 2019 فساتين السهرة المزودة بالكاب الطويل والتصاميم الأجمل حملت توقيع المصمم العالمي إيلي صعب Elie Saab، كما أحببنا الفساتين بالأكتاف العريضة من توقيع مواطنه اللبناني زياد نكد Ziad Nakad، ألجئي إلى هذه الستايلات لتظهري بأكتاف أعرض مما أنتِ عليه.

فستان أزرق يحمل تصميم طوني ورد





أحببنا فساتين السهرة المميزة بالتنانير عالية الخصر الواسعة والتي تساهم بإخفاء بروز البطن وترهلات الخصر بشكل عام، وتجدينها لدى باتريك فام Patrick Pham وفالنتينو Valentino.

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