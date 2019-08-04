أسرار لا يعرفها إلا الرجل الأنيق عند ارتداء الملابس الكاجوال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - ملابسك الكاجوال أو غير الرسمية هي الملابس التي ترتديها في وقتك الخاص. ومن الصعب وضع حدود للمعرفة ما هي الملابس الكاجوال وما هي التي ليس كذلك.

في كل الأحوال، فإن الملابس غير الرسمية أو الكاجوال يجب أن تعبر عن شخصيتك وتكشف عن هويتك الحقيقية، وأن يكون لك أسلوب خاص بك ونمط مميز يجعلك مُختلفاً عن الآخرين، ارتدِ ألوانا مُختلفة وحاول ألا تقيد نفسك بشكل واحد.

كيف تتأكد أنك في كامل أناقتك وملابسك عالية الجودة؟



ولمساعدتك على أن تكون أكثر تميزاً واختلافاً أثناء ارتداء الملابس الكاجوال، نُقدم إليك مجموعة من النصائح التي تُحسن بها مظهرك، ونستعرضها فيما يلي:كيف تُحسن إطلالتك غير الرسمية؟

يوجد تشكيلة متنوعة من الملابس غير الرسمية التي بإمكانك ارتدائها، علاوة على القطع المختلفة والمتنوعة التي تستطيع الجمع بينها، ما يجعلك تبدو شديد الأناقة.

للرجل : أناقتك بأقل كلفة ممكنة



إذا ألقيت نظرة على أحد عارضي الأزياء أو حتى أحد الرجال الأنيقين الذين يسيرون في الشارع، ستجد أن ما يميزهم عن غيرهم هو أنهم يرتدون ملابس لا تُشبه غيرهم، ولا يعني ذلك أن ترتدي ملابس غريبة أو شديدة الاختلاف، مثل التيشيرتات التي يوجد عليها رسومات ونقوش كبيرة غريبة، أو ألوان لا تنسجم مع بعضها البعض.

وفيما يلي مجموعة من الطرق البسيطة التي تساعدك على أن تبدو مميزاً في الملابس الكاجوال غير الرسمية.

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