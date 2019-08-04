صيحة اللون الذهبي من موضة صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تسعى كل امراة إلى اختيار فستان السهرة الاكثر تميزًا من ناحية الشكل واللون. هناك مجموعة كبيرة ورائعة من أجمل التصميمات العصرية الحديثة للفساتين السواريه، تلك التي تعتمد على اللون الذهبي، سواء كان هذا الاعتماد على القماش ولونه، أو التطريز الذي يعتمده.

اللون الذهبي هو لون النجاح والانتصار، وهو يرتبط بالرخاء والثراء والأناقة. هو يعكس أيضًا المبالغة والثراء الفاحش والمكانة الاجتماعية العالية في أيّ بلد حول العالم. وهو لون يرتبط بقوّة الشمس وبالطاقة الذكوريّة.



Dior



نصائح لارتداء اللون الذهبي في عيد الأضحى:

- الذهبي يناسب صاحبات البشرة الدافئة ويزيدها دفئًا.

- مزج اللون الذهبي مع لون حيادي يمنح الطلّة نوعًا من النعومة.

- اِمزجي الذهبي مع ألوان قويّة، مثل الأخضر أو الأحمر أو الأزرق.

- الأحذية السوداء أو الحيادية اللون، تكمل طلّة الذهبي.

- اِبحثي عن اكسسوارات لا تحتوي على الكثير من البريق.

Valentino





لا تعتمدي ألوانًا صارخة مع اللون المعدني الذهبي، حتّى لا تكون اطلالتكِ مبالغًا بها عند النهار. اِلجئي دائمًا إلى تنسيق هذا اللون مع نقشات وألوان هادئة ومناسبة تمامًا للوكاتكِ اليومية.

Zuhair Murad

اللون الذهبي في السهرات

أدخِلي اللون الذهبي إلى اطلالاتكِ المسائية، وكوني نجمة السهرات بتصميم من هذا اللون اللافت. إن كنتِ تتميّزين بستايل أنثوي وجذّاب، فلا تتردّدي في اختيار فستانJ.Mendelالذي يتّسم بالياقة المنخفضة على شكل V والأكمام الواسعة. كما يمكنكِ انتقاء تصميم من فستانَيْ Oscar De La Rentaاللذين يتميّزان بالحبيبات البرّاقة اللامعة. أمّا إن كنتِ تحبّين الابتعاد عن الفساتين، والتألّق باطلالة عصرية في السهرات، فلا تتردّدي في اعتماد بزّة Jonathan Simkhaiالمؤلفة من بليزر وشورت قصير. كما يمكنكِ أن تستوحي من Ralph Lauren وتنسيق تنورة ذهبية مزيّنة بالحبيبات اللامعة مع قميص معدني لافت.

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