جلابيات ملونة ومطرزة لأناقتكِ في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - على مشارف عيد الأضحى تفضل كثير من الصبايا ارتداء الجلابيات الملونة والمطرزة، لاطلالة مبهجة بالعيد، بخاصة وأنّ هذا الاحتفال تكتسب أهمية خاصة بعالمنا العربي، وموديلات الجلابيات ذات الهوية الثقافية من التصميمات التي تناسب هذا الاحتفال.

إليكِ مجموعة من جلابيات ملونة ومطرزة لأناقتكِ بعيد الأضحى.

جلابيات منفوشة واسعة مخططة

جلابيات منفوشة واسعة مخططة

هذا الموديل الأنيق من Risho Coleection ريشو كولكشن، من التصميمات المميزة التي يمكنكِ اعتمادها لمناسبة العيد، كما أنها مناسبة لكل أجسام السيدات، وننصح بها المرأة الثلاثينية والأربعينية، لتزيدها أناقة وجاذبية، نسقيها مع الصندل المفتوح باللون الأحمر العنبي، وحجاب أبيض شيفون.



الجلابيات المفتوحة مع تطريزات الورود

الجلابيات المفتوحة مع تطريزات الورود

يمكنكِ اعتماد اللون الأبيض المميز لمناسبات العيد المختلفة، كهذا التصميم من عبايات Zaina زينة، مع التطريزات على منطقة الصدر، وقد تناسب العبايه الحفلات الفخمة بالعيد، بخاصة وأنّ التطريزات غاية في الأناقة، وبارزة مع الألوان الداكنة.

جلابيات بألوان الصيف الجذابة بخامة الساتان

جلابيات بألوان الصيف الجذابة بخامة الساتان

إذا كنتِ تبحثين عن اطلالة شبابية بالعيد، فالألوان المبهجة ستكون خياركِ الأمثل، كهذا الموديل من Azureabudhabi أزورا بو دهبي، للعبايه باللون الأصفر، مع تطريزات الورورد البارزة على أكمام العبايه، ارتدي معها حذاء ميول بكعب عالٍ صغير، بلون مبهج كالأصفر أو الأبيض أيضًا، للمسة غاية في الأنوثة.

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جلابيات مفتوحة مع تطريزات الدانتيل والورود

جلابيات مفتوحة مع تطريزات الدانتيل والورود

أحد الألوان الرائجة بشكل كبير هذا الموسم، هي تصميمات الجلابيات باللون الرمادي الثلجي، فهو من الدرجات التي تناسب كل أوقاتكِ بالعام، كهذا الموديل من عبايه بوث Abayah Buth مع تطريزات الدانتيل الشفافة المطرزة، يمكنكِ معها ارتداء فستان بسيط باللون نفسه، أو الأبيض لاطلالة أكثر فخامة.

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