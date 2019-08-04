كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - نسَّقت الفنانة فاطمة الصفي عدة قلائد طويلة لتزيّن بها إطلالاتها الكاجوال خلال الفترة الماضية، سواء باللونين الذهبي والفضي، أو مزينة بخرز ملون، حيث كانت حريصة على اختيار ما يناسب أزياءها وكذلك مواكبة الموضة، حيث تتمتع الصفي بحسٍّ عالٍ في اختيار الأزياء اليومية وكذلك أزياء المناسبات.

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قلائد طويلة لعيد الأضحى من وحي الفنانة فاطمة الصفي



نشرت فاطمة الصفي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستقرام" -الذي يتابعها من خلاله أكثر من 3 ملايين ونصف- صورة ارتدت فيها قلادة ذهبية طويلة مع بلوزة بيضاء، وظهرت بقلادة أخرى في صورة نسقتها مع بلوزة سوداء وأكملت زينتها بسترة زرقاء.

قلائد طويلة لعيد الأضحى من وحي الفنانة فاطمة الصفي



كما اختارت قلادة فضية مع سترة من اللون نفسه وبلوزة سوداء، وأطلت بعدة قلائد ذهبية متسلسلة نسقتها مع بلوزة بيضاء وجاكيت جلد أسود، وكذلك ارتدت قلادة دائرية بكتابة مع بلوزة بيضاء بكشكشة وجاكيت جينز، وتألقت بقلادة بخرز أزرق مع قميص أبيض، وتجمَّلت في إطلالة أخرى بقلادة متسلسلة باللونين الرمادي والأزرق مع بلوزة بيضاء.

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قلائد طويلة لعيد الأضحى من وحي الفنانة فاطمة الصفي



وكان آخر ظهور للفنانة فاطمة الصفي في عيد الفطر، حيث جسَّدت دور البطولة في مسرحية "زين والأقزام الثمانية" مع الفنان بشار الشطي والفنانة صمود والفنانة نور الغندور والفنان علي كاكولي، وعدد كبير من الفنانين، وكان العمل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج سمير عبود.

قلائد طويلة لعيد الأضحى من وحي الفنانة فاطمة الصفي



كما نالت دور البطولة في المسلسل الرمضاني الذي أحدث ضجة ونجاحًا واضحًا "دفعة القاهرة"، وكان من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي، وبمشاركة الفنان بشار الشطي والفنان حمد أشكناني والفنانة لولوة الملة والفنان خالد الشاعر والأختين مرام وهند البلوشي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.

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