سارة صبري تلهمكِ إطلالة مريحة أثناء السفر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - أوقات السفر تحتاج إلى التجوال والحركة الكثيرة، وبالطبع نحتاج معها إلى اطلالات مريحة وعملية، وكأيّ صبيّة تعشق عالم الموضة، فنحن نبحث عن الأناقة أيضًا، والتي هي جزء أساسي من خياراتنا.

وهذه المعادلة لم تعد صعبة على الإطلاق باختيار الموديلات المختلفة والعملية على الموضة، مع مدونات الموضة والسفر كالفاشينيستا سارة صبري لاطلالة مميزة أثناء سفرِك.



الفساتين الصيفية عنوان للراحة والأناقة

الفساتين الصيفية عنوانكِ للراحة والأناقة





بعض الصبايا يبتعدن عن اختيار الفساتين الصيفية أثناء السفر، اعتقادًا منهنّ أنها غير مريحة وغير عملية، ولكن عزيزتي تُعتبر موديلات الفساتين بالخامات المريحة الآن، كالقطن والكتان مع تصميمات الورود، من الخيارات الأنيقة التي يمكنكِ اعتمادها بجولاتكِ المختلفة، كهذا الفستان البولكا دوت مع السنيكرز المريح والعملي.



البناطيل الرياضية مع الجاكيت الجينز

الفساتين الصيفية عنوانكِ للراحة والأناقة





البناطيل الرياضية من القطع الأساسية التي ننصحكِ باعتمادها في السفر لاطلالة أكثر راحة، ويمكنكِ ارتداؤه بأكثر من طريقة، مع التيشرت القطني، وعندما يبرد الجو اختاري الجاكيت الجينز كهذا اللوك من سارة صبري، مع الطرحة البيضاء والسنيكرز.





البناطيل الجينز الواسعة تناسب بلوزاتكِ القصيرة

البناطيل الجينز الواسعة تناسب بلوزاتكِ القصيرة





إذا كان لديكِ الكثير من البلوزات القصيرة التي ترغبين بارتدائها أثناء السفر، فجربي ارتداء البناطيل الجينز الواسعة كالـ Mom Jeans، أو بنطلون البوي فريند، ونسقيه مع القمصان الواسعة القصيرة نسبيًّا، والشنطة التروس العملية، وكخيار كلاسيكي من الممكن أن ترتدي مع هذا اللوك الكعب العالي بسهرات المساء بالإجازة.



التيشرت القطني بكل الألوان

التيشرت القطني بكل الألوان



من القطع المريحة والمتوافرة التي يفضل أن تعتمديها أثناء السفر، هو التيشرت القطني بالوان مختلفة، نسقيه مع الجينز، والكارديغان، أو البناطيل الواسعة، مع السنيكرز وشنطة الظهر.

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