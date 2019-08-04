تشكيلة من أفخم العطور النسائية للعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - لعيد الاضحى 12 أفخر عطر لاطلالة نسائية لا تُنسى



تألقي في عيد الأضحى بنفحات آسرة بعبير راقٍ ولافت من أفخم العطور النسائية في السوق.



1 عطر سوار دوريان من سيسلي Sisley Soir D’Orient Hubert Isabelle d’Oriano

Sisley Soir D’Orient Hubert Isabelle d’Oriano



عطر شرقي غامض ومتألق، يعزّز من أنوثتكِ ويملأكِ بأجواء السحر، مستوحًى من القصور الشرقية، ويغوي صاحبته بقلبه الحافل بالأزهار الشرقية والمنمّق بخلاصات خشبية آسرة.



مقدمته غنية بالبرغموت والجلبانوم والزعفران، وتتوسّطه خلاصات الفلفل الأسود والوردة التركية والمسك. أمّا قاعدته الأساسية فهي البخور وخشب الصندل والبتشولي.



2 عطرأمبران ديلانغ من جيرلان GuerlainEmbrunsD’Ylang

GuerlainEmbrunsD’Ylang



عطر أيقوني فاخر ومميز من مجموعة L’Art et la Matière، يتمتع بعبير استثنائي من جزر القمر في المحيط الهندي، غنيّ بخلاصة الإيلانغ إيلانغ العطرية، ومتوّج بنكهة الفواكه والعسل. إنه عطر مرهف ومبهر وساحر في عبوة تجسّد أقصى درجات الترف الملموس.



3 عطر لانتردي من جيفنشي Givenchy l’Interdit

Givenchy l’Interdit



لايزال هذا العطر مستمرًّا بنفحاته النابضة والآسرة والمميّزة، ليطلق العنان لجرأتكِ غير المحدودة. تدخل في تركيبته الجديدة خلاصة الخشخاش الراقية والغامضة، لتضيف رونقًا منعشًا للأزهار البيضاء التقليدية، وكذلك نجيل الهند والبتشولي اللين، يمنحانكِ أريجًا قويًّا وفاخرًا يأسر الحواسّ كلها.



4 عطر إيدول من لانكوم Lancôme Idôle

Lancôme Idôle



عطر شيبري هو كناية عن عبق حديث يغازل أنوثتكِ وحواسّكِ، بنوتاته العلويّة المكوّنة من البرغموت والإجاص، مع قلب يفوح بأريج الوردة التركية، ووردة مايو، وايضًا الياسمين الهندي، لينتهي بالمسك الأبيض والفانيليا.



5 ماء عطر بيلّا روزا من أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta Bella Rosa EDP

Oscar de la Renta Bella Rosa EDP



عطر شيبري من أحدث عطور الدار الراقية، يتمتّع بنفحات خلاصات الفلفل الوردي والفريزيا والمندرين العلوية. قلبه يفوح بشذا الورد والياسمين ونبتة الـ Orris، لينتهي بنفحات البتشولي وخشب الصندل والعنبر، لرائحة رومانسية وفاخرة.



6 ماء عطر روز غولديا من بولغاري Bulgari Rose Goldea EDP

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Bulgari Rose Goldea EDP



عطر راقٍ وفاخر يحلّق بكِ إلى سماء الورود الذهبية، ويغمركِ بأحاسيس الشباب والحيوية والانتعاش، منمّقًا بالياسمين وزنبق الوادي والمسك الأبيض الثمين.



7 ماء عطر عود مسك من نارسيسو رودريغيرز Narciso Rodriguez Oud Musc EDP

Narciso Rodriguez Oud Musc EDP



عطر نارسيسو رودريغز من أفخر العطور النسائية التي يمكنكِ اختيارها لأيام العيد، فهو شرقي بامتياز يفوح بالفلفل الحار والآس، وبمزيج من الأزهار والعود الآسر، وخشب الأغاروود.



8 كولونيا سون سونغ من لويس فويتون Louis Vuitton Dun Song

Louis Vuitton Dun Song



كولونيا من مجموعة العطور الجديدة Les Parfums تخاطب الرجال والنساء، وتهدف إلى تجسيد روح كاليفورنيا الهادئة. هي مزيج من الحمضيات والبرجموت، والليمون والزنجبيل، ومنمّقة بالعنبر وأزهارالبرتقال والمسك والليمون.



9 ماء عطر ليزيكلوزيف دو شانيل 1957 من شانيل Chanel Les Exclusifs de Chanel 1957 EDP

Chanel Les Exclusifs de Chanel 1957 EDP



مزيج جميل من 8 أنواع من المسك الأبيض، يشكّل الأحدث الذي يضاف المجموعة العطرية، غنيّ بالبرغموت وزهر البرتقال وخشب الأرز، مجتمعة لتكوين كوكتيل منمّق بالمسك الآسر والقويّ.



10 عطر جادور لابسولو من ديور Dior J'adoreAbsolu

Dior J'adoreAbsolu



أحدث تجسيد لعطور ديور جادور، يوازن بين النضارة والحلاوة، وذلك بتضمينه نوعين من الياسمين، إلى جانب أوراق الورد والبرتقال. ستشعرين بأنكِ أكثر ثقةً بمجرّد ملامسته بشرتكِ.



11 عطر غيتوال دون نوي من غوتال باريس Goutal Paris Etoile d’Une Nuit

Goutal Paris Etoile d’Une Nuit



العطر الجديد منGoutal يبدو أنيقًا مثل المرأة التي تشيد به، هو مستوحًى من باريس، وأريجه مفعم بروح الشباب، ما يجعلكِ مستعدة لقضاء سهرة ممتعة خارج المنزل. يذكّرنا العطر بالروائح المرتبطة بحقيبة المكياج الفاخرة، حيث إنّه عطر حلو وناعم وجميل مع لمسة من الجلد الفاخر.



12 ماء عطر بينهالغونز من كايرو Cairo Penhaligon’s EDP

Cairo Penhaligon’s EDP



يشكل هذا العطر أحلام اليقظة عبر الزمن، حيث إنه يعود بتصميمه الذهبي إلى الماضي. يتفتح العطر نفحاته بلمسة مثيرة من ورد الجوري المنمق بالتوابل. ويقوم العطر البلسمي لصمغ اللادن والسيبريول العطري، وقرن الفانيليا، بنقل السراب اللامع الخاص بمدينة القاهرة. أما أساسه فمزيج من خشب الصندل من سيريلانكا وخشب أرز الأطلس والبتشولي.

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