كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تتعدد أساليب المكياج التي تعتمدها المذيعة والممثلة الكويتية هنادي الكندري، من بينها المكياج الناعم الذي يبرز جمالها بطريقة راقية تجعلها مفعمة بالأنوثة، لا سيما أنها تتمتع بملامح وجه جذابة تعززها بألوان مكياج تليق بها.



وفي ما يلي، سنعرض أساليب مكياج ناعم من هنادي الكندري، لتستوحي منها ما يعجبك.



مكياج خليجي ناعم



اعتمدي تغطية طبيعية للبشرة، من ثم طبقي، على كامل الجفن العلوي وتحت الحاجب، ظلال عيون بألوان فاتحة، كالبيج أو الذهبي ذو اللمعة الخفيفة. من ثم ضعي ظلال العيون بألوان داكنة كالبني أو البرونزي أو الأسود على الزاوية الخارجية للعين، وارسمي خطاً تحت الرموش السفلية. وبواسطة قلم الكحل الأسود أو الآيلاينر السائل، ارسمي خطاً مجنحاً ممدوداً الى الأعلى فوق الرموش العلوية، على أن يكون رفيعاً أول العين وعريضاً عند نهاية العين. بعدها، حددي داخل العين بالكحل الأسود، وطبقي الماسكارا على رموشك العلوية، أو استعيني بالرموش الاصطناعية. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه بلون النيود أو الوردي الناعم.

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مكياج ناعم من هنادي الكندري



المكياج السموكي الناعم



إن كنت من محبات المكياج السموكي استوحيه من هنادي الكندري، بحيث تعتمدين ظلال عيون هادئة تمزجينها بأسلوب السموكي، والآيلاينر الأسود العريض الممدود الى خارج العين، بهدف إظهار العين أكبر وأوسع. إضافة الى ذلك، استخدمي أحمر الشفاه الناعم بألوان مثل النيود، الوردي، البني الفاتح... واعملي على إبراز شفتيك بطريقة أنيقة وجذابة. وللحصول على مكياج مشرق ومضيء، استخدمي بودرة الخدود، باللون البرونزي أو الوردي، فذلك يعود الى لون بشرتك.

مكياج ناعم من هنادي الكندري



المكياج البنفسجي الناعم



المكياج البنفسجي الناعم، هو أحد أساليب المكياج الرائجة والعصرية، حيث يبرز جمال ملامحك بطريقة أنيقة ومفعمة بالحيوية. وللحصول على هذا المكياج، اعتمدي ظلال العيون البنفسجية الفاتحة، وطبقي الهايلاتر على الجفن العلوي للعين مباشرة تحت الرموش. كذلك، طبقي كريمات الأساس والإخفاء بتقنية إضاءة الوجه بالمكياج، مع إضافة البلاش البرونزي الناعم. أما بالنسبة الى أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون البنفسجي المات الفاتح.

مكياج ناعم من هنادي الكندري



المكياج الزهري الناعم



إن كنت تحبين اللون الزهري، وتميلين الى المكياج الزهري الناعم، فطبقيه بأسلوب هنادي الكندري، بحيث تعتمدين أحمر الشفاه الزهري الناعم، مع المكياج السموكي البسيط للعينين الذي يرتكز على ظلال العيون الزهرية الناعمة. وأضيئي وجنتيك بالبلاش الوردي، من دون الاستغناء عن الماسكرا التي تكثف الرموش وتمنحك نظرات جذابة.

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