كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - إن كنت لا تميلين الى أساليب المكياج القوية أو الثقيلة، فذلك لا يعني أنك لا تستطيعين الحصول على أجمل إطلالة خلال عيد الأضحى 2019، حيث بإمكان اعتماد مكياج خفيف يبرز جمالك بطريقة سلسة وناعمة، وتطبقينه بكل سهولة بنفسك.



وفي ما يلي، سنقدم لك طريقة تطبيق مكياج خفيف لعيد الأضحى، يمنحك إطلالة راقية بعيداً عن المبالغة.



مكياج بشرة طبيعي



للحصول على مكياج بشرة طبيعي وخفيف، طبقي في البداية القليل من كريم الأساس، على أن تختاريه بتركيبة مائية خفيفة تعمل على توحيد لون البشرة، وفي الوقت نفسه تمنحها الترطيب اللازم. وزعي كريم الأساس بالتساوي على أنحاء الوجه باستخدام البيوتي بلاندر لضمان تغطية كاملة للبشرة. من ثم، طبقي الكونسيلر على منطقة حول العين، وذلك لإخفاء الهالات السوداء والشوائب وأي أثار للتعب والإرهاق، وأيضاً لمنح عينيك إشراقة طبيعية.

مكياج خفيف لعيد الأضحى



مكياج عيون خفيف



للحصول على مكياج عيون خفيف لعيد الأضحى 2019، قومي بتطبيق ظل العين البيج فوق الرمش الأعلى وعلى خط الرمش السفلي، من ثم طبقي ظل العين البني على زاوية العين الخارجية، والظل البرونزي على زواية العين الداخلية. ادمجي الظلال جيداً لتحافظي على مكياج عيون طبيعي. ولإضاءة العين وتحديد الحاجبين، طبقي ظل العين الأبيض اللؤلؤي تحت الحاجب، بعدها ارسمي خط أيلاينر رفيعاً على طول الرمش العلوي، وحددي دمعة العين لتعزيز وسع عينيك. ثم قومي بتكثيف رموشك من خلال استخدام الماسكرا السوداء بطبقات عدة، أو استعيني بالرموش الاصطناعية، فهي تمنحك مكياج عيون مفعماً بالجاذبية.

مكياج خفيف لعيد الأضحى



أحمر شفاه ناعم



لتحصلي على مكياج شفاه خفيف خال من الشوائب، عليك أولاً التخلص من تشققات الشفاه التي ربما كنت تعانين منها، وذلك من خلال تقشيرها وترطيبها. من ثم، قومي بتطبيق أحمر الشفاه باللون النيود، على أن يكون بتركيبة كريمية لامعة. ولا تنسي توريد خديك ومنحهما إشراقة طبيعية، وذلك باعتماد البلاش الوردي ذات التركيبة الكريمية الخفيفة.

مكياج خفيف لعيد الأضحى

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