علاج البشرة بخلطات طبيعية من العسل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - مشاكل البشرة كثيرة ولا تنتهي، بداية من جفاف البشرة، ظهور البثور، علامات حب الشباب، بداية ظهور التجاعيد، اسمرار البشرة بسبب الشمس، البثور البيضاء والسوداء، بالتأكيد كل من المشكلات السابقة تحتاج إلى روتين خاص، ليساهم في التخلص منها، إن كنت عروساً وترغبين في البدء بتهيئة بشرتك إلى يوم زفافك، وتحلمين بالاستمتاع ببشرة خالية من المشاكل فالعسل الأبيض هو الحل المثالي لك.



فوائد عسل النحل للبشرة



أتعلمين أن العسل الأبيض له الكثير من الفوائد على البشرة بشكل عام والوجه بشكل خاص؟ فالعسل الأبيض يحتوي في داخله على كمية عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تساهم بشكل كبير على نضارة البشرة مقل فيتامين ب6، والحديد، الصوديوم والزنك والماغنسيوم، والبوتاسيوم، الفوسفور. يعد العسل من مضادات الأكسدة العالية لذا فهو قادر على حماية البشرة من التجاعيد والخطوط الرفيعة المبكرة.

خلطة طبيعية للبشرة



قناع العسل والخيار للبشرة:



- يغسل الوجه بالماء البارد جيداً.

- يخلط ثمرة خيار مهروسة إلى 1 ملعقة كبيرة من عسل النحل النقي.

- يوضع الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل بالماء الدافئ.

- يفضل تكرار هذا القناع مرتين يومياً لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

قناع العسل والحليب



قناع العسل والتفاح للبشرة

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تعمل هذه الخلطة على تضييق المسام والتخلص من البثور وإزالة حب الشباب والتقليل من ظهورها.

- قومي بخلط نصف تفاحة مهروسة إلى ملعقة كبيرة من العسل.

- ضعيها على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغلسيها بالماء الدافئ.

قناع العسل والحليب

أضيفي كمية متساوية من الحليب والعسل إلى بعضهما البعض، واتركيهم على بشرتك لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفيهم بالماء الدافئ.

ستقوم هذه الخلطة بتفتيح وترطيب الوجه بشكل فعال للغاية.

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