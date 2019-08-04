وصفات طبيعية سهلة وسريعة اعتمديها أثناء الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - أثناء الصيف ننشغل بالمشاوير وبكثرة التجوال، وبعض الصبايا قد يهملن ولو قليلا الاهتمام ببشرتهن، إلا أن التعرض للشمس والرمال بهذه الفترة، يجعلك تحتاجين إلى العناية ببشرتك أكثر من أي وقت آخر. لهذا اخترنا لك وصفات سهلة وسريعة اعتمديها أثناء الصيف للحفاظ على بشرتك.



ماسك الزبادي مع الكركم

وصفات طبيعية للحفاظ على بشرتك في الصيف



- ملعقة صغيرة كركم

- ملعقة صغيرة زبادي



اخلطي الكركم مع الزبادي ووزعيه على بشرتك بالكامل.

اتركي الخليط يدوم لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر.

من الممكن أن تكرري الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعيا، خاصة إن كانت بشرتك ملتهبة.



ماسك الخيار مع زيت الزيتون

وصفات طبيعية للحفاظ على بشرتك في الصيف



- خيار مقطع إلى شرائح

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اغمسي شرائح الخيار بزيت الزيتون.

وزعي شرائح الخيار على الوجه، واتركيها لمدة 10 دقائق.

اشطفي وجهك بعدها بالماء.

هذا الماسك مرطب ومغذّ لبشرتك يمكنك اعتماده أكثر من مرة أسبوعيا.



ماسك الحليب والسكر البني

وصفات طبيعية للحفاظ على بشرتك في الصيف



- 2 ملعقة كبيرة حليب

- ملعقة صغيرة سكر بني



اخلطي الحليب مع السكر البني.

وزعي الخليط على بشرتك، ومن ثم اتركيه حتى يجف.

اشطفي وجهك بعدها بالماء الفاتر.

هذا الماسك يساعدك على تنظيف بشرتك من الشوائب والأتربة، كما أنه ملطف ولا يؤذي البشرة الملتهبة.

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