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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تختلف اتجاهات موضة الأظافر من عام الى عام، فإذا كنت تتابعين الموضة وترغبين في الحصول على أجمل ألوان المناكير الرائجة حالياً، تابعينا في هذا المقال لتتعرفي على أبرز ألوان طلاء أظافر لصيف 2019.
الأحمر الكرزي
يشهد هذا الصيف تحولاً كبيراً في موضة ألوان طلاء الأظافر، حيث حلّت الألوان القوية مكان الألوان المحايدة التقليدية، في مقدمها الأحمر الكرزي، فهذا اللون الكلاسيكي الرائع ملائم جداً لسهرات الصيف التي تضج بالتسلية والمرح، وليس هناك أفضل من المناكير الأحمر الكرزي لتضفي على إطلالتك جاذبية وجمالاً. بإمكانك استخدام المناكير الأحمر الكرزي من علامة Tenoverten.
البنفسجي الفاتح
يعد اللون البنفسجي الفاتح أحد أبرز اتجاهات موضة ألوان المناكير لصيف 2019، بدليل اعتماده من كثيرات من الفنانات، من بينهن النجمة صوفي تيرنر في حفل زفافها، والنجمة سيلينا غوميز. بإمكانك اعتماد المناكير البنفسجي الفاتح من علامة نارس Nars.
البرونزي اللامع
مثل الزيوت التي تضفي لمعاناً ناصعا على الجسم، فإن طلاء الأظافر باللون البرونزي اللامع سيضفي على أظافرك لمسة لامعة في منتهى الجمال، وهو لون مثالي لهذا الصيف، كونه رائجاً جداً ويتلاءم مع الملابس بالألوان الصيفية، لا سيما الأبيض. ننصحك باعتماد المناكير البرونزي اللامع من علامة Dior.
المناكير الميتاليك الفوشيا
يجمع المناكير الميتاليك الفوشيا بين اثنين من أكبر اتجاهات الموضة هذا الصيف، أي الميتاليك والنيون، فلا تترددي في اعتماده، حيث سيمنحك إطلالة لافتة وأظافر متوهجة. وللحصول على نتيجة مثالية، بإمكانك اعتماد طلاء الأظافر باللون الميتاليك الفوشيا من علامة Smith & Cult.
المناكير المرجاني
يعد اللون المرجاني من أبرز الألوان الصيفية، كما أنه يتلاءم مع جميع ألوان البشرة. بالتالي، فإن المناكير المرجاني سيمنح أظافرك توهجاً لامعاً وحيوية مطلقة. وللحصول على أفضل نتيجة عند اعتمادك طلاء الأظافر المرجاني، استخدمي هذا اللون من علامة LAUREN B.
الفيروزي (التركواز)
اللون الفيروزي أو التركواز، هو أحد أكثر الألوان ملاءمةً لأجواء الصيف، وهو رائج جداً لصيف 2019، لا سيما في ما يتعلق بطلاء الأظافر. بالتالي، تمتعي هذا الصيف بإطلالة منعشة وجذابة من خلال اعتمادك المناكير الفيروزي. بإمكانك اختيار المناكير الفيروزي من علامة Pear Nova.
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