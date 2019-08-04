أفضل ماسك لكثافة الشعر بمكونات طبيعية من مطبخك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 4 أغسطس 2019 01:35 مساءً - الشعر الكثيف إحدى سمات الجمال لدى المرأة، إلا أن نساء كثيرات يعانين من الشعر الخفيف ذي المظهر الباهت الذي ينعكس سلباً على إطلالتهن، بحيث لا يمكنهن إلا اعتماد تسريحات شعر معينة يخفين من خلالها مشكلة الشعر الخفيف.

لذلك، سنقدم لك أفضل ماسك لكثافة الشعر، تصنعينه من مكونات طبيعية متوافرة في مطبخك.

تكثيف الشعر بأفضل ماسك



ماسك حليب جوز الهند

دلّكي شعرك وفروة رأسك جيداً بحليب جوز الهند، من ثم لفي شعرك جيداً بمنشفة أو قبعة مخصصة واتركيه لليلة كاملة. وفي اليوم التالي، شطفيه بالماء البارد.



ماسك العسل والبيض

اخفقي بيضة واحدة جيداً وأضيفي إليها أربع ملاعق كبيرة من كل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون، وملعقتين صغيرتين من العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً الى أن تصبح متجانسة. من ثم، طبقيها على شعرك بعد تقسيمه الى خصلات صغيرة، واتركيها لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على طريقتك المعتادة.

ماسك لكثافة الشعر



ماسك وصفة زيت اللوز

قبل الخلود الى النوم، سخني كوباً من زيت اللوز وطبقيه على شعرك وفروة رأسك. من ثم، لفي شعرك بمنشفة واتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اغسليه بالشامبو المناسب وشطفيه بالمياه الدافئة. علماً أن زيت اللوز من أفضل الزيوت للعناية بالشعر ومعالجة مشكلة الشعر الخفيف، فيعمل على تكثيفه ومنحه مظهراً لامعاً مفعماً بالحيوية.



ماسك عصير الليمون والثوم

امزجي نصف فنجان من كل من عصير الليمون وزيت الزيتون، وأضيفي إليهما ستة فصوص من الثوم المهروس. من ثم، طبقي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء للتخلص من رائحة الثوم.

أفضل ماسك لتكثيف الشعر



ماسك زيت الزيتون

قومي بتسخين كوب من زيت الزيتون في المايكروويف، من ثم طبقيه على شعرك وفروة رأسك مع تدليكهما لبضع دقائق، واتركيه لمدة 45 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك كالمعتاد.

إشارة الى أن زيت الزيتون يحتوي على خصائص مثالية للشعر، إذ يساهم في تكثيف الشعر وتعزيز نموه، كما يعمل على ترطيبه وتغذيته في الأعماق.

Advertisements

تابعي أيضاً

تسريحات شعر للسفر من وحي النجمات

ماسك للشعر بمكونات غريبة لتطويله وتكثيفه...فيديو

تسريحات مناسبة للصيف سهلة وسريعة