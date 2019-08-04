قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل مسقعة السمك، خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات المختلفة التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل مسقعة السمك سمك بلطي. أرز. باذنجان رومي. طماطم. ثوم. كمون. ليمون. شطة. دقيق. صلصة طماطم. Advertisements ملح – فلفل. زيت. طريقة عمل مسقعة السمك قلبي الأرز على النار في قليل من الزيت، ثم اضيفي الماء واتركيها لتغلي. اخلطي الكمون والشطة الملح والفلفل وعصير الليمون واخلطيهم جيدًا. افتحي السمك من الجانبين ثم تبليه بالخليط ثم الدقيق ثم اقليه في الزيت. قطعي الباذنجان وتبليه ببقية تتبيلة السمك ثم اقليه في الزيت. افرمي الطماطم ثم ضعي زيت في طاسة على النار مع ثوم مفروم واضيفي الطماطم والصلصة والفلفل الحار. ضعي السمك على الباذنجان على الصلصة وادخليه الفرن حتى يكمل نضجه. قدمي الأرز وعليه الصوص ومن ثم السمك.

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