متخصصة في الأمراض الوراثية: زواج الأقارب ينتج تشوهات ضعف الزواج العادي

قالت الدكتور نجوى عبد المجيد أستاذ الوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث، إن نسبة التشوهات الناتجة عن زواج الأقارب تكون ضعف نسبة التشوهات في حالات الزواج العادية.
وأضافت عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أن زواج الأقارب هو عبارة عن ارتباط شخصين لهم نفس الجد، ولا يشترط أن يكون من طرف الأب أو الأم فكلاهما واحد.
وتابعت أنه من الناحية الطبية فإن الصفات الوراثية غير الحميدة الموجودة عند الزوج والزوجة وكل منهما يحمل هذه الصفة تتراكم هذه الصفات في الأجيال ثم يظهر المرض ويتوارث في الأسرة.
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