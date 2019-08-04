"عادل إمام ليس السبب".. زوج نيكول سابا يكشف تفاصيل انفصالهما

"مَلَكَتني فاكتَمَلَت" بهذه الكلمات عبر الممثل يوسف الخال، زوج الفنانة نيكول سابا، عن علاقته بزوجته، خلال احتفال سابق له بمرور 6 أعوام على زواجهما، فدومًا ما يظهر الثنائي بالمناسبات وجلسات التصوير بلقطات رومانسية تخطف الأنظار.

ورغم تلك اللحظات التي توثق زيجتهما، إلا أن اكتمال الزواج من البداية لم يكن أمرًا لينًا حيث انفصلا قبل إتمام الزواج عقب قصة حب طويلة امتدت 6 أعوام، في الفترة ما بين 2002 و2008، تحديدًا عقب مُشاركة الفنانة بالفيلم الشهير "التجربة الدنماركية" أمام الزعيم عادل إمام، الأمر الذي جعل كثيرين يروجون شائعات ويربطون بين الحدثين، كان أبرزها أن مشاهدها الجريئة في الفيلم وراء الانفصال، وعرقلة علاقتها بحبيبها.

يوسف الخال يكشف حقيقة الانفصال

أكد الخال، مؤخرًا، حقيقة انفصاله عن الفنانة نيكول سابا في هذه الفترة، خلال لقاءهما ببرنامج "توأم روحي" مع الإعلامي اللبناني نيشان.

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وقال إنهما انفصلا بالفعل لكن ليس بسبب فيلم "التجربة الدنماركية" كما روج البعض، واعتقدوا أن دورها ومشاهدها هي السبب.

الأمر الذي أكدته الأخيرة، موضحة أن الفيلم كان نقطة تحول في حياتها الفنية، لكنه لم يكن سبب انفصالهما على الإطلاق.

موقف صعب خلال حفل الزفاف

وأكدت نيكول، أنها تعرضت لموقف صعب خلال حفل زفافها، حيث تعرض والدها لغيبوبة، أسفرت عن دخوله المستشفى، ما دفعها للركوض إليه هي وزوجها بفستان الزفاف.

كان الثنائي نيكول سابا ويوسف الخال، تزوجا عام 2011، وأنجبا ابنتهما الأولى نيكول.