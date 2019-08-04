طريقة عمل الرقاق بالجبنة القريش

جددي في أصناف الرقاق، وقدمي لأسرتك الرقاق بالجبن القريش، بدلًا من اللحم المفروم، فهو غني بالكالسيوم والفيتامينات، لاحتواءه على الجبن والحليب، فضلًا عن مذاقه اللذيذ، وإليكِ طريقة تحضيره، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. طريقة عمل الرقاق بالجبن القريش المكونات رقاق زبدة لبن جبن قريش شطة ناعمة كمون ناعم طريقة تحضير رقاق بالجبنة اخلطي الجبن مع الشطة والكمون. Advertisements اغمري الرقاق باللبن، ثم ضعيه في صنية مدهونة بالزبدة. قومي بحشو طبقات الرقاق بخليط الجبن، والزيتون. ادخليها الفُرن حتى تنضج.

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