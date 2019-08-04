أعراض تسمم الحمل

تتعرض بعض السيدات للإصابة بتسم الحمل، الذي قد يحدُث أثناء الحمل أوفترة ما بعد الولادة، مما يؤثر على الأم والجنين.
وعادًة يحدث تسمم الحمل بعد 20 أسبوعًا من الحمل أو بعد الولادة، وله بعض الأعراض التي تتطلب الذهاب للطبيب للسيطرة على مضاعفاته.
وإليكم أعرض تسمم الحمل، وفقًا لما أوردته وزارة الصحة.
أعرض تسمم الحمل
الشعور بصداع شديد.
تغيرات في الرؤية.
تورم اليدين أو القدمين.
تورم الوجه وخاصة حول العينين.
ألم في الجزء الأعلى من البطن.
غثيان أو قيء.
قلة التبول.
ضعف وظائف الكبد.
ضيق في التنفس.
زيادة مفاجئة في الوزن.
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