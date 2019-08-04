للحلاقة وعلاج مشاكل الشعر والبشرة.. "جل الصبار" الحل السحري للرجال والنساء

يعد نبات الصبار واحد من النباتات التي يمكن استخلاص الجل الخاص بها في العديد من الاستخدامات الخاصة بالعناية الصحية والتجميلية، وخاصة للسيدات.

الصبار غني بالعديد من الأحماض الدُهنية، والفيتامينات، مثل فيتامين "أ، هـ، ب"، الذي يعد عنصر أساسي لتحضير العديد من الوصفات الطبيعية، التي تغنيكِ عن المواد الكيماوية والمستحضرات باهظة الثمن.

ويرصد "هُن" عِدة فوائد لجل الصبار، منها:

علاج القشرة ومشاكل الشعر

نشرت صفحة "Beauty Studio" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدة استخدمات تجميلية، وصحية لجل الصبار، كان أبرزها التخلص من قشرة الشعر.

وبحسب مقطع فيديو نشرته الصفحة فكل ما عليكِ خلط الجل، مع زيت الشاي، وجوز الهند، وتدليك فروة رأسك، ومن ثم غسله بالماء الفاتر.

كما يعمل الجل وحده، على جعل الشعر أكثر انسيابيَا ونعومة.

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جل للحلاقة

كما يستخدم جل الصبار بديلًا عن جل الحلاقة للرجال، فقط ضعه على المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد من عليها، ثم قم بحلاقة الشعر، باستخدام الماكينة التقليدية، للاستمتاع بحلاقة أسرع، دون ألم، أو ترك جروح خلفها.

ماسك للبشرة

يمكن استخدام مستخلص الصبار الأخضر، في عمل ماسكات طبيعية للبشرة، بخلطه مع الزبادي، والعسل الأبيض، لترطيب البشرة، وجعلها أكثر نضارة.

علاج الندبات والجروح

لأنه غني بالفيتامينات والأحماض التي يحتاجها الجلد، يمكنك استخلاص الجل، ووضعه على أماكن الندبات، لوقف النزيف، كما موضح بالمقطع، وعلاجها.

"برايمر" للوجه

قالت خبيرة التجميل كريز عماد لـ "هُن" إن جل الصبار، يعد بديل قوي لمستحضر "البرايمر"، الذي يمكن استخدامه قبل وضع المكياج على الوجه، للحفاظ على المسام.

مزيل للعرق

قدمت أمنية طاهر خبير التجميل، وصفة لجِل الصبار مع الليمون لتحضير مزيل لرائحة العرق، وإزالة الروائح الكريهة في الصيف، خلال برنامج "السفيرة عزيزة".

فكل ما عليكي خلط المكونين سويًا، حتي يصبح قوامهما كريمي، واستخدامه لإزالة رائحة العرق.