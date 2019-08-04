أعراض غازات المعدة وكيفية التخلص منها

يعاني البعض من غازات البطن والانتفاخات التي تأتى نتيجة عادات الأكل غير المنتظمة، والسمنة وتراكم الدهون والإمساك وعسر الهضم، وغيرها من الأسباب، ومن أعراض غازات المعدة كما ذكرها موقع "Daily Medical". انتفاخ البطن وزيادة حجمها عن الطبيعي. خروج غازات من البطن. آلام شديدة وتقلصات في البطن. Advertisements وعن كيفية التخلص من غازات المعدة اللجوء إلى العلاجات المنزلية البسيطة منها: الشمر يعد أفضل وأسرع وسيلة تساعد في التخلص من غازات البطن. بذور الكراوية تعالج الانتفاخ بشكل سريع. النعناع من أفضل الأعشاب الطبية التي تساعد في التخلص من غازات البطن بعد دقائق من تناوله. بذور الكركم تعالج الانتفاخ وتؤدي إلى الشعور بالراحة ويمكن تحضيرها في المنزل. الليمون يتم عصر ليمونة مع قليل من البيكنج صودا لعلاج الانتفاخ.

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