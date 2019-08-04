تعد الكرشة من الأطباق الشعبية في بعض الدول العربية، مثل سوريا، ومصر، وفلسطين، ويتم تنظيف كرشة الخروف بالليمون والملح والخل، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل تتبيلة الكرشة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الإيد". المكونات كرشة منظفة قطع. خل. عصير ليمون. بصل. ثوم فصوص. فلفل أحمر. ملح. Advertisements فلفل أسود. كمون ناعم. طريقة التحضير في الخلاط، يضرب الخل وعصير الليمون والبصل والثوم والفلفل الملح والفلفل الأسود والكمون. تتبل الكرشة بالخليط. توضع في الفريزر حتى الاستخدام.

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