نصائح للسيدات في حالة زيادة أوزانهن

قدمت الدكتورة رحاب عبدالمجيد أستاذ التغذية العلاجية، نصائح للسيدات في حالة زيادة الوزن بشكل ملحوظ، إذ قالت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أنّ زيادة الوزن عند السيدات تظهر بشكل كبير عند انقطاع الطمث، بسبب قلة معدلات الحرق وقلة الحركة في هذه الفترة من العمر.
وأضافت أستاذ التغذية العلاجية أنّه يجب إجراء تحليلات طبية لهرمون الغدة الدرقية، لمعرفة سبب الزيادة، وممارسة الأنشطة الرياضية وعدم البقاء في المنزل لفترات طويلة، وممارسة نشاط بدني يوميا لمدة 30 دقيقة.
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