صور.. العثور على رضيعة مربوطة الحبل السري بعد ساعة من ولادتها

جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان قامت بها سيدة أمريكية، حيث تركت رضيعتها والتي تُدعى "تيري فيليبس"، عقب ولادتها حية مربوطة الحبل السًري، داخل أحد المنازل بمدينة "أبر داربي" بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

لاحظ أحد الجيران المقيمين في المنطقة وجود كائن ما داخل الشرفة واعتقد في بداية الأمر أنه نوع من الحيوانات، لكنه رأى ذراع رضيع تتحرك ليكتشف أنها طفلة نائمة، بحسب صحيفة "ميرور"البريطانية.

عثر الرجل على الطفلة داخل بطانية بيضاء، وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة بعدما تأكد من أن الجار لم يكن موجودًا داخل المنزل.

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على الفور حضر رجال الشرطة وبدورهم قاموا بنقل الطفلة إلى المستشفى بمقاطعة "ديلاوير"، للاطمئنان على حالتها الصحية بعد الولادة.

وقد يواجه والدا الطفلة تهمًا جنائية، في حالة العثور عليهما، نظرًا لترك طفلتهما في مكان عام، تحت درجة حرارة مرتفعة، فيما تلقت الشرطة مكالمات من عدة أشخاص يعرضون تبني الطفلة.