4 أنواع من الأحجار الكريمة تمنح مواليد "برج الأسد" الطاقة الإيجابية والسعادة

لا أحد يستطيع إنكار دور الأحجار الكريمة فى حياتنا فهى جالبة للطاقة الإيجابية وطاردة للسلبية، وأحيانا تكون أيقونة الحظ والسعادة، وهناك 4 أنواع من الأحجار قادرة على فعل ذلك لمواليد برج الأسد، وفقاً لما ذكره موقع "birthstones".

1- حجر الزبرجد

حجر الزبرجد من الأنواع الشفافة أو شبه شفافة وألوانها عديدة منها "الأخضر، الأصفر" استخدمه قدماء المصريين وموجود فى كثير من المجوهرات الملكية.

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2- حجر الدم

حجر الدم مميز بلونة الأحمر عديم الشفافية ويسمى بهذا الاسم للاعتقاد بأنه يفيد فى حبس الدم وعدم التعرض للمشاكل الصحية، وهو من الألوان الجميلة التى تجذب العيون لها، ويمنح الطاقة والقوة والنشاط لمرتديه.



3- الياقوت

حجر الياقوت من أصلب الأحجار وهو متعدد الألوان، فمنه الأحمر الأصفر، الأخضر، الأزرق، والأشهر الأزرق وارتداؤه يدفع الفقر، فمن المعروف أن مواليد برج الأسد تنفق كل أموالها دون التفكير فى الادخار، ويقال إن هذا الحجر يحفزهم على فكرة الادخار.

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