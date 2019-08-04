4 نصائح للتعامل مع مواليد برج الأسد في الأزمات أهمها عدم توجيه اللوم إليهم

على الرغم أن برج الأسد من الأبراج النارية إلا أنه يتمتع بمجموعة من المتناقضات في الشخصية تجعله يثور في كثير من المواقف ولكن عندما يتعلم من يتعامل مع هذا البرج بعض المواقف يصبح من السهل السيطرة عليه.

لا تدخل معه في جدال

مواليد برج الأسد مجادلين من الدرجة الأولى وعند الدخول معهم في نقاش تصبح الحياة مستحيلة وهنا تظهر شخصية الأسد الثائرة.



الانتقاد ليس فى صالحك

لا يمكن توجيه لوم إلى مولود برج الأسد فهو يرى أنة ملك متوج على عرش الأبراج الأخرى، وعند توجيه الانتقاد له يكون شخص عصبى ولا يمكن التحدث معه.

اقرا ايضاً:

"مصمم مجوهرات وممثل وجرّاح قلب" أبرز المهن المناسبة لمواليد برج الأسد

يفضل التعامل مع الأذكياء

مولود برج الأسد ذكى ويفضل التعامل مع الأشخاص الذكية من نفس مستواه وعند الدخول مع شخص متوسط الذكاء يصاب الاسد بعصبية وثورة كبيرة.

Advertisements

المشاكل الصغيرة تثيره

مواليد برج الأسد من الأبراج التى يمكن الاعتماد عليها فى حل كثير من المشاكل ولكن عندما تكون كبيرة ومؤثرة في حياتة ولكن الدخول في المشاكل الصغيرة تجعله شخص ثائر ولا يستطيع التفاوض فيها بشكل فعال يؤدى لحلها.

قد يهمك ايضاً:

تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الشهر

تنتظرك أحداث مهمة ودقيقة خلال هذا الأسبوع