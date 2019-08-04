طريقة عمل لحمة معصجة بفول الصويا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
تبحث الأمهات يوميا عن أصناف غير تقليدية من الأطعمة يمكن إعدادها لأبنائها، وتكون شهية وسريعة التحضير، يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية طريقة إعداد لحمة معصجة بفول الصويا على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.
- المكونات:
نصف كيلو من اللحم المفروم
كوب من البصل المفروم
كوب فول صويا "منقوع"
كوب فلفل أخضر رومي مفروم
كوب طماطم مفرومة
سمنة
ملح
فلفل أسود
قرفة ناعمة
زنجبيل بودرة
جوزة الطيب
بابريكا
صلصلة طماطم
- طريقة التحضير
يتم "تشويح" اللحمة في السمنة على النار، ثم يضاف الفلفل الأسود مع جوزة الطيب، وعلى الجانب الآخر يتم تحمير البصل في السمنة بعد إكسابها اللون الذهبي يتم وضع الطماطم، ثم وضع البابريكا والقرفة والملح والقليل من الفلفل الأسود.
يضاف كل الخليط إلى اللحم المفروم المعصج، والفول أيضا، على أن يتم بعدها كمية مناسبة من صلصلة الطماطم، والانتظار قليلا على النار حتى يتم النضج، يمكن تناولها بهذه الطريقة أو وضعها كحشو للبطاطس أو المكرونة البشاميل.
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