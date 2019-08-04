"منها الاستغناء عن وجبة الإفطار".. عادات خاطئة تؤثر على صحة الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

يتعرض الكبد في بعض الأحيان لمشاكل صحية نتيجة أنماط الحياة غير سليمة، ويمكن أن ينتهي الأمر بتلفه بالكامل. لذلك لا بد من الابتعاد عن بعض العادات السلبية لتجنب حدوث ذلك، بحسب ما نقل موقع "24 الإماراتي" عن موقع أونلي ماي هيلث الإلكتروني:

1- الأدوية

استهلاك الأدوية والأعشاب والمكملات لاغذائية بشكل كبير، يؤذي الكبد ويؤدي إلى فشله في نهاية المطاف.

2- التدخين

هناك العديد من الآثار الجانبية للتدخين وتلف الكبد هو أحدها، وتصل المواد الكيميائية السامة الموجودة في دخان السجائر تدريجياً إلى الكبد وتسبب الأكسدة، مما ينتج عنه جذور حرة تدمر خلاياه.

3- قلة النوم

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تنشط عمليات إزالة السموم في أجسادنا في أوقات معينة من الليل، وبالنسبة لمعظم الناس، يقوم الكبد بإزالة السموم بين منتصف الليل والساعة 2 صباحاً، وهي عملية يتم تنفيذها بشكل صحيح فقط عند النوم بشكل عميق.

4- البدانة والتغذية الضعيفة

تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية يمكن أن يتسبب في تراكم الدهون داخل الكبد.

5- المشروبات الكحولية

يصعب على الكبد معالجة الكحول، ويمنع هذا العضو الحيوي من أداء وظيفته الأساسية، وهي ترشيح الدم القادم من الجهاز الهضمي قبل نقله إلى بقية الجسم.

6- تجاوز الإفطار

عند الاستيقاظ، تكون احتياطيات الطاقة من الجلوكوز منخفضة للغاية، وهي حالة تؤثر على الكبد وتمنعه من الحصول على الطاقة لأداء وظائفه الأساسية. كثير من الناس يتخطون وجبة الإفطار لإنقاص الوزن، لكنه في الحقيقة أهم وجبة لتغذية الجسم والكبد والدماغ.