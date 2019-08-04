الجيب "الماكسي" من النمط الهندي أو المكسيكي تلائم الإطلالة الناعمة في الصيف

موديلات الجيب "الماكسي" سواء من النمط الهندي أو المكسيكي من التصميمات الأنيقة التى تلائم الإطلالة الناعمة في الصيف، وسواء كانت من الأقمشة "الجيل" السادة أو القطن ذات النقوش يُمكن للفتاة الاعتماد عليها للأوقات العملية.

الموديلات من أقمشة الجيل السادة تلائم ذوات القوام الملفوف، وتمنحهن إطلالة أنثوية ويمكن معها ارتداء قميص من الجينز أو الكتان الأبيض.



الجيب المخططة ستظل موضة لا تختفي، وهي ملائمة لذوات الأجسام النحيفة حتى تمنحهن قوام ممتلئ وممشوق.



قومي بتنسيق إطلالتك تكوني في كل مناسبة أنيقة ومميزة ضيفى مكملات الموضة الجلد إلى الجيب لتكون الإطلالة مميزة وأنيقة.

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الجيب ذات اللون الأسود والتصميم الكلوش تلائم جميع الأجسام ولكنها للمتلائمات الأكثر ملائمة حيث تعمل على إخفاء العيوب بشكل كبير.



الموديلات المنقوشة تعيشنا الأجواء الهندية المفرحة وتكون ملائمة للأوقات المسائية ويمكن معها ارتداء قميص من اللون الأبيض أو جاكيت جينز.



مكملات الموضة فى كل مرة قادرة على منحك إطلالة منمقة لا تغفلها العيون ويمكن ارتداء الصندل الجلد المفتوح أو أحد موديلات الكوتشي من اللون الأبيض أو البيج.

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