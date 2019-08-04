البقوليات والنشويات الأهم على وجبة الإفطار لتفادي سوء التغذية

قالت الدكتورة رحاب عبد المجيد، أستاذ التغذية العلاجية، إن السكر والنشويات من الأسباب المؤدية للكسل.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أن الطعام المشبع بالدهون من الأسباب المؤدية إلى الكسل: "هضمها صعب، وبيعمل إحساس بالخمول، وكمية الأكل بتعمل كسل، وقلته برضو بتعمل كسل، لأنه نوع من سوء التغذية".
ونصحت عبد المجيد بتناول الفول والخبز البلدي في وجبة الإفطار، وكذلك النشويات المركبة والألياف والبروتين والبقوليات بشكل عام والشوفان، لأنه يشعر بالشبع بدرجة أكبر.
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