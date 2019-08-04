ملكة إسبانيا تتألق بثوب من اللونين الأبيض والأسود أثناء تواجدها في جزيرة البليار

القاهرة - لايف ستايل
بدت الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا مشرقة، إلى جانب حماتها وابنتها بينما قضت أمسية رائعة ليلة السبت، وكان جميع أفراد العائلة المالكة يبتسمون خلال التقاط الصور وهى تغادر قاعة بالما دى مايوركا في جزيرة البليار، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وبدت الملكة ليتزيا - 46 عامًا - متألقة وهى تسير بجانب ابنتيها ليونير 13 عامًا، وصوفيا، 11 عامًا، ووالدة زوجها الملكة صوفيا، وارتدت ليتزيا ثوب مميز من اللونين الأبيض والأسود، وأكملت إطلالتها بحذاء بكعب عالي باللون الأسود، واعتمدت تسريحة الشعر منسدلة.
وشهدت العائلة الملكية الإسبانية عرضًا لبحيرة سوان في عاصمة مالوركا، وبالأمس، حضروا كأس الإبحار الثامن والثلاثين في كوبا ديل ري مابفر مع الملك فيليب السادس، حيث شارك في المسابقة على متن Aifos 500.
بدأ فيليبي السادس، البالغ من العمر 51 عامًا، والذي شارك في 34 من أصل 38 كوبًا من كأس كوبا ديل ري مابفر، المنافسة في سباق الإبحار عندما كان عمره 16 عامًا.
ويعد الإبحار من أقرب العادات لقلب العائلة المالكة بإسبانيا، حيث انغمس الملك خوان كارلوس أيضًا في السباقات، كما فعلت ابنتاه إيلينا (55 عامًا) وكريستينا (54 عامًا) أخوات فيليبي.
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