تعرفي على طريقة حفظ التين البرشومي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

فاكهة الصيف كثيرة ولكن "التين البرشومي" من أكثرها سكرية وقيمة غذائية، ولكن مشكلته الكبرى أنه سريع التعفن والنضج، وتوضح الشيف نجلاء الشرشابي، خطوات التعامل مع التين البرشومي وتخزينه طازج بطريقة صحيحة.

1 - يجب اختيار ثمرة التين الناضجة والمتماسكة، وتجنب التي تحتوى على نقاط بيضاء أو رائحه منفرة لأنها بذلك قد بدأت في التعفن.

2 - عند شراء التين يجب الانتباه لإخراجه من الكيس البلاستيك حتى لا يتعرق ويتلف سريعا، ثم يترك في الثلاجة دون غسيل حتى يتم تناوله؛ لأن غسل التين يعمل على تسريع نضجه مما يسهل إفساده وتعفنه سريعاً.

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3- عند غسل التين يفضل غسله بالماء جيدًا، ووضعه في مصفاة حتى يجف، ثم في طبق كبير مفرود عليه مناشف ورقية "مناديل مطبخ" مع فصل كل حبة تين بعيداً عن الأخرى حفاظاً عليه من التلف، ثم يغطى بمنشفة ورقية حتى يمتص رطوبة التين وسكرياته الزائدة والتي تتسبب في تلفه.

4- في حالة شراء كمية كبيرة من التين لتخزينه لفترة طويلة، ينصح بإزالة قشرته الخارجية ثم يقطع إلى أربع أجزاء، ثم يوضع في أكياس بلاستيكية ويحفظ في الفريزر.

ومن الممكن استغلال التين البرشومي خلال هذه الفترة لتحضير مربى التين المغذية.