"البانيو بجوار السرير".. تعرف علي أجدد ديكورات غرف النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

عندما تفكر في تصميم الحمّام، عادة ما تكون الخصوصية هي العامل الأساسي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار.

إلا أن رجلاً اتخذ قراراً مثيراً للجدل، عندما أزال جدران الحمّام بالكامل، وانتقل إلى تصميم مفتوح لغرفة النوم، تندمج بشكل مباشر مع الحمّام دون أي حواجز أو جدران، بحسب ما جاء عن موقع"24" الاماراتي عن صحيفة "ميرور" البريطانية.

وخلال تجديد منزله في مدينة بريزبان الأسترالية، والذي يبلغ سعره حوالي 1.9 مليون دولار (مليون جنيه استرليني)، اتخذ تروي ويليامسون قراراً غريباً، وقرر أن يدمج الحمّام بغرفة النوم، مدّعياً أن هذا ما يرغب به بعض الأزواج.

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وليس من المستغرب أن يكون ويليامسون ارتكب خطأ بهذا التعديل على تصميم المنزل، لأن لم يتمكن من بيعه حتى الآن.

وحاول ويليامسون تبرير ما فعله بالقول إن بعض الأزواج يرغبون بذلك، لكن هذا لم يكن كافياً لإقناع الناس أنها فكرة جيدة.

وسرعان ما انتشرت صور المنزل، حيث تمت مشاركتها أكثر من 100 ألف مرة على تويتر، وأثارت موجة من التعليقات، التي انقسم أصحابها بين معجبين بالفكرة ومعارضين لها اعتبروها مثيرة للاشمئزاز.