نيكي ميناج تثير الجدل: هل أنا السبب في إسقاط الوصاية عن المرأة بـ السعودية؟

قالت المغنية الأمريكية، نيكي ميناج، إنها تجهل إن كان قرار السلطات السعودية إسقاط نظام الوصاية عن المرأة في أثناء سفرها، يرجع لانسحابها من حفل جدة؟، غير أن هذه الخطوة "أسعدتني كثيرا".

وشاركت الفنانة الأمريكية، نيكي ميناج، عبر حسابها على "تويتر"، منشورا لحساب باسم "PopWrapped" يزعم أن لها الفضل في اتخاذ السلطات السعودية، قرار إسقاط الوصاية عن المرأة، والسماح لها بالسفر دون إذن ذَكَر، وذلك بعد إلغاء حفلها بالبلاد "دعما لحقوق المرأة".

نيكي ميناج: هذا الأمر أسعدني حقا

وكتبت نيكي ميناج: "لست متأكدة من كوني أنا شخصيا السبب في ذلك، وذلك بعد انسحابي من الحفل، ولكن لا يزال الطريق طويلا، وهذا الأمر أسعدني حقا".

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عدد من السعوديين مستخدمي "تويتر"، ردوا على نيكي ميناج، بتكذيب ادعاءاتها، مؤكدين أنها طُردت، ومُنعت من الدخول، ولم تنسحب كما تقول.

وبحسب "روسيا اليوم"، كانت نيكي ميناج قد صرحت بأنها رفضت إحياء حفل في جدة "دعما لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير"، فيما رأى متابعون أن الإلغاء جاء بعد توجيهات صادرة بهذا الخصوص، تضمنت عدم ملاءمة ظهورها لطبيعة الفعاليات الغنائية التي تستضيفها مدن البلاد المحكومة بضوابط محددة لا يمكن تجاوزها.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت لائحة جديدة من التعديلات بنظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

وحسبما نشرت صحيفة عكاظ السعودية، فإن التعديلات الجديدة شملت منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وجاء من ضمن الإصلاحات تفكيك نظام الوصاية، والسماح للنساء بالحصول على جوازات سفر، والسفر والعمل دون الحصول على إذن من قريب ذكر.