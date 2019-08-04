فقر الدم هو حالة تحدث بسبب انخفاض تركيز الهيموجلوبين عن المستوى الطبيعي، ويتعرض العديد من الأشخاص للإصابة بمرض فقر الدم، نتيجة لسوء التغذية، فضلًا عن عدم توافر كمية كافية من خلايا الدم الحمراء في الجسم.

ويُقدم "هُن" أعراض فقر الدم، وفقًا لصحيفة "ELLE" ومنها:

- شحوب البشرة.

- ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.

- التنفس بصعوبة.

- آلام في الصدر.

Advertisements

- الدوخة.

- النعاس.

- تغيرات في الحالة الإدراكية.

- الشعور بالبرودة في اليدين والقدمين.

- الصداع.