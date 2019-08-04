طريقة صنع السمن من لية الخروف

لية الخروف لها العديد من الاستخدامات أهمها صنع السمن، فتستخدم اللية في الكثير من المطابخ العربية كبديل للزيت أو السمن النباتي، وهي مستخدمة منذ القدم لوردها في الطب النبوي، ويقدم "هن" طريقة الحصول على السمن من لية الخروف. المكونات لية خروف مجمدة سابقا. عود قرفة خشب صغيرة الحجم. ورقة لوري. ربع بصلة مقطعة قطع صغيرة. طريقة التحضير - يتم تقطيع اللية إلى مكعبات صغيرة الحجم حتي يسهل إذابتها ونضعها في إناء. Advertisements - نقوم برفع الإناء على نار هادئة ونتركها لمدة ساعتين أو ثلاثة. - نضيف إليها القرفة والبصل وورقة اللوري، وعندما تكتمل عملية الذوبان نقوم بتصفية الدهن. - ثم نضعها في برطمانات من الزجاج ونحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام.

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