أطعمة للحفاظ على صحة الغدة الدرقية

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الحفاظ على الغدة الدرقية من الأمور الهامة، فهي المسؤولة عن إنتاج الهرمونات لتنظيم عملية التمثيل الغذائي، ودرجة حرارة الجسم، لذلك أي خلل في عملها يؤثر على أعضاء الجسم.
وقدم موقع "ديلي هيلث" المعني بالصحة، بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها حتى تبقى الغدة الدرقية في نشاط مستمر، وأيضًا بعض الأطعمة التي يفضل تجنب تناولها.
أطعمة لصحة الغدة الدرقية
الجوز.
الأطعمة الغنية باليود (ملح الهيمالايا، ملح البحر، المشمش).
البيض.
السمك (هلبوت، سمك السلمون البري، السردين).
الفواكه (التوت والليمون).
الفطر.
أطعمة يفضل تجنبها
المشروبات الكحولية.
الفاصوليا والبقوليات الأخرى.
القهوة.
الألبان.
الأطعمة المقلية.
الأطعمة المصنعة.
الصويا.
السكر المكرر والمحليات الاصطناعية.
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