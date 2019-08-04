"الخلفة الكتير بتجيب مشاكل".. نصائح أحمد موسى لـ المقبلين على الزواج؟

طالب الإعلامي أحمد موسى، الأسر المصرية، بالاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، بسبب الظروف الصعبة، قائلا: "ولد وبنت كويسين، تلاتة كويس أوي، أربعة الحمد لله، مش هينفع نستمر بالمعدلات الحالية".

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن معدلات الزيادة السكانية جزء من ارتفاع معدلات الفقر: "بيتي طوب ومخلف 10، طب وبعدين، دَخْل حضرتك كام عشان تخلف 10".

وأشار الإعلامي، إلى أن المواطنين عليهم دور مهم في الحد من الفقر: "مش عاوزين نعمل زي جدودنا، ولازم نراعي ظروف الدولة".

واستطرد أحمد موسى: "الخلفة الكتير بتعمل لنا مشاكل، وكلنا بنعاني منها كرب أسرة من أول ما الواد بيقول هات، أرجوكم نراعي"، مضيفا: "أنا بخاطب اللي داخل مشروع جواز، لكن القديم ربنا يبارك".