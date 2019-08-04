"عروسة بحجاب".. زفة مصري وأغاني شعبي لـ حكيم أمام برج إيفل

تحت عنوان "المصريين بيفرفشوا أي مكان يرحوه حتي لو برج إيفيل".. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زفة لعروسين مصريين أمام برج إيفل، في باريس.
وظهرت العروس المُحجبة، بفستان زفاف أبيض، منفوش قليلًا، وبه بعض التطريزات، مع طرحة قصيرة، متعددة الطبقات.
واعتمدت العروس المحجبة على إكسسوار العروس التقليدي، وتاج لامع وضعته أعلى الحجاب الأبيض.
وظهر الثنائي، وهما يرقصان وسط مجموعة من الحضور والمارة، أمام برج إيفل على الأغنيات المصرية الشعبية.
وتفاعل العديد من الرواد مع المقطع، مُعلقين: "الفرفشة حلوة"، في حين انتقد البعض طريقة التعبير عن الفرح، بسبب الازدحام أمام البُرج، وبالطريق العام.
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