مفيد لمرضى الضغط ويساعد على التخسيس.. 8 فوائد لا تتوقعها للأفوكادو

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو:-
يعتبر الأفوكادو من الفواكه التي يفضلها بعض الأشخاص، نظرًا لمذاقه اللذيذ، فضلًا عن احتوائه على العديد من العناصر الغذائية، التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العناصر الغذائية المتوفرة بالأفوكادو، وفوائدها على الصحة العامة، وفقًا لموقع "Healthline".
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