الامارات | سلطان النيادي: أنا بخير وحالتي مستقرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان النيادي: أنا بخير وحالتي مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طمأن المنتج والفنان الإماراتي، سلطان النيادي، جمهوره بأنه بخير، مؤكداً في اتصال تليفوني أجرته معه «الإمارات اليوم»، أمس، استقرار حالته الصحية.

وأوضح النيادي أنه تعرض لأزمة صحية منذ ثلاثة أيام، نقل على أثرها إلى مستشفى في أبوظبي، حيث يتلقى العلاج هناك.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، يومي الجمعة والسبت، تظاهرة محبة للمنتج والفنان سلطان النيادي، مؤسس شركة «ظبيان للإنتاج الفني»، بمجرد الإعلان عن إصابته بأزمة صحية، حيث انطلقت الدعوات له بالشفاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب أصحابها عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل، فغرد رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، داعياً له بالشفاء العاجل وموفور الصحة، وكذلك الكاتب سلطان العميمي، والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب رئيس اتحاد كتاب الإمارات، الشاعر حبيب الصايغ. من جانبها نشرت الكاتبة مريم ناصر تغريدة قالت فيها: «المبدع الإماراتي سلطان النيادي، الرجل الذي تعلمنا منه الكثير، قدم لكم الأعمال المحلية الجميلة قبل أن يعتزل التمثيل، لكنه استمر بتقديم الأعمال عن طريق الإنتاج والكتابة، يحتاج دعواتكم فلا تنسوه منها في هذه الأيام المباركة، عسى الله أن يشفيه ويعافيه من كل بأس». كما شارك في الهاشتاغ العديد من الفنانين والإعلاميين وصناع الأفلام من الإمارات والخليج، مشيرين إلى المكانة التي يتمتع بها النيادي على الساحة الفنية، حيث يعد مدرسة تعلم منها كثير من العاملين في هذا المجال.

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وكان النيادي قد احتفل، في رمضان الماضي، بمرور 12 عاماً على تأسيس «ظبيان للإنتاج الفني»، حيث أعرب، خلال حفل أقامه بهذه المناسبة، عن اعتزازه بالشركة، وبما قدمته منذ تأسيسها من أعمال ناقشت هموم وقضايا المواطن الإماراتي والعربي، ورسمت البسمة والفكرة في آن واحد، مشيراً إلى إيمانه المطلق بتقديم الكوميديا النظيفة البعيدة عن التهريج والإسفاف، وأيضاً الأعمال التي تناقش مراحل مختلفة ومهمة من تاريخ دولة الإمارات، وأضاف: «نفخر بأن لنا رصيداً في مكتبة تلفزيون أبوظبي من الأعمال التي حققت نجاحات ونالت جوائز في مختلف المهرجانات مثل (دروب المطايا) و(زمن طناف) و(مكان في القلب) و(صمت البوح) وغيرها من الأعمال، وكما يقولون إن الدراما مرآة الشعوب، فمن واجبنا أن نقدم ما يفيد الناس وما يعكس الصورة الإيجابية لمجتمعنا».

كما أطلق المنتج الإماراتي، خلال الحفل، مبادرة لتكريم الفنان جابر نغموش، ومسيرته الممتدة طوال 55 عاماً من العطاء، في التلفزيون والمسرح، وتكريم الفنانة سميرة أحمد وما قدمته من أعمال بارزة خلال مشوارها الفني، وكذلك تكريم فريق عمل مسلسل «ص. ب: 1003»، الذي قام بإنتاجه وعرض على قناة «الإمارات» في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

وسائل التواصل الاجتماعي شهدت تظاهرة محبّة للفنان الإماراتي.

فنانون وإعلاميون: النيادي مدرسة تعلّم منها الكثيرون.