الامارات | مصاب بمتلازمة داون يتحوَّل إلى نجم في هوليوود

شكرا لقرائتكم خبر عن مصاب بمتلازمة داون يتحوَّل إلى نجم في هوليوود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شق فيلم «ذا بينات باتر فالكون» الجديد طريقه إلى البساط الأحمر في هوليوود بأسلوب غير معتاد؛ إذ قام ببطولته زاك غوتسغن، وهو ممثل يعاني متلازمة داون.

ويجسد غوتسغن الدور الرئيس في الفيلم، الذي يحكي عن شاب يهرب من دار للرعاية، ليسعى وراء حلمه بأن يصبح مصارعاً محترفاً. وخلال رحلته يلتقي محتالاً، يجسد دوره شيا لابوف، بطل سلسلة أفلام «ترانسفورمرز» أو «المتحولون»، وتنشأ بينهما صداقة. وتشاركهما البطولة داكوتا جونسون، في دور الممرضة التي ترسلها دار الرعاية للبحث عن بطل الفيلم. والفيلم واحد من بين أفلام قليلة في هوليوود تمنح دور البطولة لممثل مصاب بمتلازمة داون. وقال تايلر نيلسن ومايكل شوارتز، اللذان أخرجا وكتبا الفيلم، إنهما التقيا زاك لدى تطوعهما في معسكر للمعاقين، وقال لهما وقتها إنه يريد أن يصبح نجماً سينمائياً. وقرر الاثنان، في أول تجربة لهما للخروج بفيلم روائي طويل، كتابة قصة تصلح لأن يكون زاك بطلها. وأضافا أن علاقتهما بزاك بعد الفيلم باتت وثيقة كصلة الدم.

وسحر الفيلم النقاد، وحصل على تقييم إيجابي نسبته 100% من موقع «روتن توميتو»، المعني بتقييم ونقد الأفلام. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور بالولايات المتحدة، في التاسع من أغسطس الجاري.

وخلال العرض الأول للفيلم، قال زاك لمن يريدون السير على دربه: «أصغوا إلى قلوبكم وسيروا وراء أحلامكم.. لكن أولاً عليكم البقاء في المدرسة، والمذاكرة كثيراً». وأضاف: «بعد ذلك يمكنكم بلوغ القمة، وتحقيق نجاحات كبرى».