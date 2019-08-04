الامارات | اختتام ورشة للسينوغرافيا في كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة للسينوغرافيا في كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، في المركز الثقافي لمدينة كلباء فعاليات ورشة السينوغرافيا التي نظمتها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، وذلك في إطار التحضير لاستقبال الدورة الثامنة من مهرجان المسرحيات القصيرة، الذي يستضيفه المركز في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.

وبحضور مدير إدارة المسرح بالدائرة، أحمد بورحيمة، جاءت وقائع ختام الورشة التي اشرف عليها أستاذ الديكور، فهد المذن، من الكويت، وشارك فيها أكثر من 30 متدرباً من أعمار مختلفة.

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وتابع بورحيمة الأعمال الفنية التي أنجزها المتدربون، والتي عرضت في قاعة المؤتمرات بالمركز، وهي عبارة عن لوحات ومجسمات كرتونية جرى تصميمها بحيث تماثل في شكلها خشبة المسرح، وحوت بداخلها تصميمات مصغرة، بمواد وألوان مختلفة، لمناظر مسرحية، جاءت محاكية لأفكار ومنهجيات بعض المدارس الإخراجية في تشكيل الصورة المسرحية، كالواقعية والتعبيرية والعبثية.

وعبّر مدير إدارة المسرح عن إعجابه بما تم تحقيقه، متوجهاً بالشكر للمشرف المذن، الذي بدأ الورشة بحصص نظرية حول تاريخ فن رسم المناظر المسرحية، وعلاقته بالفنون الجميلة، ومسار تطوره، وأهميته في إظهار وتعميق الدلالات الفكرية والفنية للعمل الفني، وتأثير التكنولوجيات الحديثة على هذا اللون من العمل المسرحي، خصوصاً في العصر الراهن.

واستعان مشرف الورشة بمستعرض صور (بروجكتر)، كما قدم العديد من التمارين العملية لتمليك المتدربين التقنيات والحلول التي تساعدهم في إنجاز المناظر المسرحية، بأقل الإمكانات وفي أسرع وقت، كما تطرقت الورشة إلى علاقة السينوغرافي بالمخرج والنص، والتحضيرات المسرحية، والسياق العام لتقديم العمل، وغير ذلك من المعارف النظرية والموجهات الثقافية.